Ein Traum geht in Erfüllung

Für Jessica Streich ist es beinahe so, als ob sich ein Kreis schließt. Von 2003 bis 2007 baute sie im „Happy Body“-Fitness-Studio in Hanstedt den Reha-Bereich auf. Jetzt kehrt sie zurück. Allerdings nicht als Mitarbeiterin, sondern als Inhaberin. Gemeinsam mit Matthias Trimborn, der für die technische Leitung verantwortlich ist, übernimmt Streich das Studio von Marlen Strozyk. Ab dem morgigen Donnerstag, 1. Dezember, gehört das Studio ihnen. Gemeinsam wollen sie dem Fitness-Tempel zu neuem Glanz verhelfen. Dazu gehört auch ein neuer Name: Aktiv & Vital Sportstudio.Aber die Veränderung geht nicht von heute auf morgen. „Vielleicht läuft am Anfang noch nicht alles rund“, sagt Jessica Streich. „Das liegt daran, dass wir beide noch bis Ende Dezember in unseren alten Berufen tätig sein werden. Wir wollten das Studio aber auf keinen Fall vorübergehend schließen.“ So wird es die offizielle Eröffnung auch erst am 7. Januar geben. Dennoch sind schon jetzt viele Veränderungen geplant. Vor allem im Bereich Service soll der Kunde wieder mehr im Mittelpunkt stehen. Ab Januar will das Duo dann richtig durchstarten. Unter anderem soll es vierteljährlich spezielle Kurse gebe, die für zehn Wochen angeboten werden - zum Beispiel Yoga und Qigong. „Wenn sich genug Interessenten finden, können aus diesen Specials dauerhafte Kurse werden“, sagt Streich. Ohnehin soll das Kursangebot deutlich ausgebaut werden. Ziel sind bis zu 30 Kurse. „Da sollte dann für jeden Geschmack etwas dabei sein - von Alt bis Jung, fürMänner und Frauen“; sagt Jessica Streich.Mit Streich übernimmt eine sehr erfahrene Fitness-Trainerin die sportliche Leitung. Sie ist gelernte Diplom-Sportmangerin, Fitness-, Aeorobic-, Becken-boden-, Pilates- sowie Rehatrainerin und seit 30 Jahren im Gruppentraining tätig. Seit zwölf Jahren ist Streich selbstständig. Zuletzt betreute sie Kurse bei Blau-Weiss Buchholz, beim MTV Tostedt und Marxen sowie bei der Kreisvolkshochschule in Buchholz und Hanstedt. „Ich freue mich darauf, meine langjährige Erfahrung jetzt in meinem eigenen Studio einbringen zu können“, sagt die Trainerin. Ihr Ziel sei es, Vitalität, Fitness und Wellness unter einem Dach mit der Professionalität eines Studios und der familiären Atmosphäre eines Vereins zu vermitteln. Die beiden Inhaber bieten Reha-Sport auf ärztliche Verordnung für Orthopädie, Neurologie (Schlaganfall, Parkinson und MS) und Onkologie (Krebs) sowie Fitness an Geräten und in Gruppen an. Außerdem gibt es ein Solarium. Darüberhinaus ist Jessica Streich stolz, dass sie im Landkreis Harburg die einzige Anbieterin der Kosmetiklinie „Styx“ aus Österreich ist. Dabei handelt es sich um besonders bio-reine Produkte.Aktiv & Vital SportstudioHarburger Straße 57-6721271 HanstedtTelefon: 04184 - 9133Internet: www.aktivundvital-sportstudio.deE-Mail: info@aktivundvital-sportstudio.deÖffnungszeiten:Montag bis Freitagvon 9 bis 21 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 10 bis 15 Uhr.