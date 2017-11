Kompetent - ohne Ärmelschoner

Seeve Treuhand GmbH: Timo Rittmann und Monika Hancock führen eine etwas andere Kanzlei.

In den vergangenen 35 Jahren hat sich die Seeve Treuhand GmbH einen Namen unter den Steuerberatern gemacht. Privatpersonen, Startups und gestandenen Unternehmen aller Gesellschaftsformen aus dem gesamten Landkreis Harburg zählen ebenso zu den Kunden von Timo Rittmann (Geschäftsführender Gesellschafter) und Monika Hancock (Geschäftsführerin) sowie ihrem achtköpfigen Mitarbeiter-Team wie Mandanten aus ganz Deutschland - von Hamburg über Berlin bis München. „Über die Jahre sind wir kontinuierlich gewachsen“, sagt Rittmann. „Dabei haben wir nie aus den Augen verloren, jeden Kunden persönlich zu kennen.“Gerade bei Neukunden sorgt der Kanzlei-Name gelegentlich für Missverständnisse. In der Startphase Anfang der 1980er Jahre übernahm die Kanzlei auch die Treuhandtätigkeiten für die Stubenhof-Immobilien. Dort befindet sich noch heute der Unternehmenssitz. Daraus resultierte schließlich die Firmenbezeichnung. Doch nachdem viele Kunden mit „Seeve Treuhand“ Begriffe wie Zuverlässigkeit, Kontinuität und Fachwissen verbinden, stand auch für Rittmann, der 2000 die Kanzlei übernahm, eine Umbenennung nie zur Diskussion.Anders hingegen sieht es bei der Homepage der Seeve Trauhand GmbH aus: In diesen Tagen wird die neue Homepage freigeschaltet. „Wir präsentieren uns dort so, wie wir sind - ohne Ärmelschoner“, sagt Rittmann. „Modern, aufgeschlossen und individuell!“ Genau diesen Eindruck vermittelt auch die Homepage. Offen und kreativ macht der Online-Auftritt Lust auf ein Beratungsgespräch. Wer neugierig geworden ist, sollte einen Blick auf www.seeve-treuhand.de werfen.Dank des stetig wachsenden Mandantenstamms sucht Rittmann neue Mitarbeiter. Konkret geht es um Steuerfachangestellte und Bilanzbuchalter. Interessenten sollten es mit einer Initiativbewerbung versuchen. Außerdem bildet die Beratungsgesellschaft junge Menschen zu Steuerfachangestellte aus. Zurecht ist Rittmann stolz, dass der überwiegende Teil der Mitarbeiter im eigenen Unternehmen ausgebildet wurde. Dank vielfältiger Fortbildungsmaßnahmen verfügt das Team über eine hohe fachliche Kompetenz.Das hilft speziell auch dann, wenn neue Herausforderungen anstehen - etwa im Rahmen der Digitalisierung die Umstellung von Mandanten auf „DATEV Unternehmen Online“, dem aktuellen Projekt von Monika Hancock. Rittmann selbst hat in den vergangenen Jahren die Beratung in Erbschaftsteuer-, beziehungsweise Schenkungsteuerangelegenheiten verstärkt. „Die Anfragen haben sehr zugenommen, so dass wir eng mit einem Notar kooperieren.“Stolz sind Rittmann und Hancock darüber, dass die meisten ihrer Kunden über Empfehlungen zu ihnen gefunden haben. „Eine bessere Bestätigung für unsere Arbeit kann es gar nicht geben.“ Wer seine Steuerklärung einmal in andere Hände geben möchte oder vor der Herausforderung steht, sein jungen Unternehmen erstmals „steuerfit“ machen zu müssen, sollte ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch vereinbaren.Mehr Informationen gibt es hier:SEEVE TREUHAND GMBHSteuerberatungsgesellschaftAm Stubbenhof 521266 JesteburgTelefon: 04183 - 77 79 0Telefax 04183 - 77 79 20E-Mail: info@seeve-treuhand.deÖffnungszeiten:Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhrund Freitag von 8 bis 14.30 UhrHomepage: www.seeve-treuhand.de