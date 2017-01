„Starten Sie jetzt in Ihr neues, aktives Leben“

Die Geschwister Katrin und Martin Werner feiern das einjährige Bestehen ihres Studios.

„Wir werden älter und Sie werden fitter“, sagen die Geschwister Martin und Katrin Werner. Seit einem Jahr führen sie gemeinsam die Relaxa-Physio-Aktiv in Jesteburg. Und worauf die beiden stolz sein können: Seit dem ersten Tag steigt die Mitgliederzahl kontinuierlich.Für Martin Werner hat das mehrere Gründe. Die technischen Voraussetzungen sind nirgendwo besser als in Jesteburg. „Bei uns haben die Kunden die Möglichkeit, an einem topmodernen Milon-Gerätezirkel zu trainieren.“ Alle Funktionen sind computerüberwacht. Sport war noch nie so einfach. Dank einer Chipkarte stellen sich die Geräte automatisch auf den Sportler ein. Das macht das Training sicher, denn Fehleinstellungen werden vermieden. Der Milon-Gesundheitszirkel kombiniert Ausdauer- und Krafttraining perfekt; die wichtigsten Muskelgruppen werden angesprochen. Die Gelenke, der Rücken und das Herz-Kreislauf-System werden gestärkt. Und der Zeitaufwand? Zweimal in der Woche 35 Minuten.Aber das eigentliche Erfolgsrezept der beiden Geschwister liegt in der persönlichen Betreuung. „Die Kunden sind nie allein an den Geräten“, verspricht Martin Werner. Das wissen die Kunden, die zwischen 16 und 80 Jahre alt sind, zu schätzen (das Durchschnittsalter liegt bei 48 Jahren).„Die schönste Bestätigung für uns ist, wenn jemand seine Erfolgserlebnisse mit uns teilt“, so Martin Werner. „Dabei spielt es keine Rolle, ob derjenige mehr Gewicht bewegen kann oder sich einfach fitter fühlt.“Am Samstag und Sonntag hatten die beiden Geschwister zu einem „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Sehr viele Interessenten haben sich von uns beraten lassen“, so Martin Werner. Schon in den nächsten Wochen soll es einen Info-Tag speziell zum Thema Rücken-Gesundheit geben. Die Termine werden auf der Homepage veröffentlicht.• Übrigens: Katrin Werner ist sektorale Heilpraktikerin und ausgebildete Physiotherapeutin mit langjähriger Berufserfahrung. Sie ist fortgebildet in Wirbeltherapie nach Dorn, energetischer Schmerztherapie, Sportphysiotherapie und Fußreflexzonen Massage. Gerade diese Kombination macht das Studio für viele Menschen interessant.Zum Einjährigen gibt es Geschenke vom Geburtstagskind - so ist das zumindest bei Martin und Katrin Werner. Wer sich bis zum 31. Januar für eine Mitgliedschaft entscheidet, spart 89 Euro.Neue Mitglieder bekommen unter anderem einen Polar-Brustgurt geschenkt. Außerdem ist der erste Trainingsmonat gratis.„Tue Gutes und rede drüber“ lautet ein Sprichwort, das gern bei Spendenübergaben verwendet wird. Für die Geschwister Katrin und Martin Werner gilt das nicht. Sie möchten, dass ihr Engagement nicht als Werbung für ihr Unternehmen verstanden wird. Dennoch sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Geschwister eine Spendenaktion des WOCHENBLATT maßgeblich unterstützt haben.Im Dezember hatte unsere Zeitung mehrfach über das Schicksal von Familie Büttinghaus berichtet. Silke Büttinghaus (31) aus Egestorf hatte im März 2015, damals im achten Monat schwanger, einen Schlaganfall im Hirn erlitten. Seither leidet sie am Locked-in-Syndrom (LIS). Sie ist bei vollem Bewusstsein, aber nahezu bewegungsunfähig. Zahlreiche Leser unterstützen die Familie mit Geldspenden. Die Geschwister Werner organisierten einen kleinen Weihnachtsmarkt mit einer Tombola vor ihrem Geschäft. Fast 5.000 Euro kamen damals zusammen.Und das ist noch nicht das Ende der Hilfsbereitschaft: Noch in diesem Quartal wollen Martin und Katrin Werner nochmals eine Veranstaltung zu Gunsten von Familie Büttinghaus organisieren.Relaxa-Physio-AktivMartin und Katrin WernerHauptstraße 821266 JesteburgTelefon:04183 - 9757876E-Mail:info@relaxa-physioaktiv.deInternet:Öffnungszeiten:Montag bis Freitag9 bis 12 Uhr und 14 bis 20 UhrSamstag10 bis 16 Uhr