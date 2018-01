Witt's Gasthof in Himmelpforten: Jetzt fallen die Mauern

Bei "Witt's Gasthof" in Himmelpforten haben die Abrissarbeiten begonnen

Nun ist er endgültig Geschichte: Seit einigen Tagen wird das Traditionslokal "Witt's Gasthof" an der Hauptstraße in Himmelpforten abgerissen. Noch bis Ende Juni 2017 hatte das Gastronomen-Ehepaar Friedo und Hanne Witt dort ihre Gäste bewirtet. Dann wurde das Haus mit Grundstück an den Himmelpfortener Unternehmer Meik Mittelstädt verkauft. Der Bauunternehmer, dessen Firma sich direkt neben dem Gasthof befindet, will die Fläche für eine Betriebserweiterung nutzen. Er plant dort einen Neubau mit Büros und einer zeitgemäßen Ausstellung. Denn für sein wachsendes Unternehmen mit rund 70 Mitarbeitern wird es in seinem Firmengebäude an der Hauptstraße 61 langsam eng.Friedo und Hannelore Witt haben sich nach dem Verkauf ihres Traditionslokals, das sich mehr als 100 Jahre im Familienbesitz befand, noch nicht ganz aufs Altenteil zurück gezogen. Sie führen "Witt's Hotel" am Stubbenkamp, direkt hinter dem alten Gasthaus, weiter. Sieben frisch renovierte Doppelzimmer, davon eins mit kleiner Küche, laden dort zum Übernachten ein.