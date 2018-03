Statt Mathematik, Deutsch und Musik stand in der Grundschule Klecken Seiltanz, Jonglage und Bauchtanz auf dem Stundenplan: Der Zirkus Quaiser war in der Grundschule zu Gast. In zwei beheizten Zelten übten die kleinen Zauberer, Clowns und Fakire eine Woche lang ihre Kunststücke und zeigten auch keine Scheu im Umgang mit einer echten Schlange (Foto).So viel Mut zahlt sich aus: Die Abendvorstellungen waren ein riesiger Erfolg. „Die Zirkusprojektwoche ist einer der Höhepunkte der Grundschulzeit“, sagt Schulleiter Dirk Franzius. Bei der Abendvorstellung im Scheinwerferlicht der Manege zu stehen, sei für die Kinder ein ganz besonderes Erlebnis und führe zu mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, so Franzius.Die Zirkus-Projektwoche wird durch den Schulverein der Grundschule finanziert.