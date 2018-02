Marc Krüger bleibt Vorsitzender des Mittelstands- und Gewerbevereins Meckelfeld (MGM). Auf der Jahreshauptversammlung des MGM wurde Krüger, der im vergangenen Jahr eigentlich angekündigt hatte, nur noch für ein Jahr den Vorsitz übernehmen zu wollen, einstimmig wiedergewählt. Auch Schriftführer Dirk Meschke erhielt bei seiner Wiederwahl die Stimmen aller Anwesenden. Rainer Gaertner übernimmt das Amt des zweiten Kassenprüfers.Erfreulich ist der Mitgliederzuwachs beim MGM: Im vergangenen Jahr sind zwölf Unternehmen in den Mittelstands- und Gewerbeverein eingetreten. Dem gegenüber stehen zwei Mitglieder, die den MGM verlassen haben. Ein riesiger Erfolg war auch im vergangenen Jahr das Dorffest. „Das Wetter hat uns in die Hände gespielt. Glücklicherweise gab es keine nennenswerten Zwischenfälle und wir hatten ein richtig gutes Team“, berichtete Kassenwart Marco Walzcak. Auch der Weihnachtsmarkt sei bei den Besuchern gut angekommen. Insgesamt hat der MGM im vergangenen Jahr einen leichten Überschuss erwirtschaftet. 1.000 Euro davon gehen zu jeweils 250 Euro an den AWO-Kindergarten, den Präventionsrat, das Jugendzentrum Meckziko und die örtliche Jugendfeuerwehr.Bereits jetzt stehen die Termine für die beiden großen Veranstaltungen des MGM in diesem Jahr fest: Das Dorffest findet vom 24. bis 26. August statt, der Weihnachtsmarkt am 15. und 16. Dezember.