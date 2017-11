Weihnachtspäckchen für Osteuropa

Auf Initiative des Präventionsrates der Gemeinde Seevetal e.V. hat sich das Gymnasium Meckelfeld jetzt zum ersten Mal an der deutschlandweiten Aktion „Kinder helfen Kindern“, organisiert von „Round Table“, beteiligt, und Pakete für Kinder und Jugendliche in Rumänien, Moldawien, Bulgarien und der Ukraine gepackt. Vor allem die Fünftklässler des Gymnasiums haben mit großer Sorgfalt und Freude mitgeholfen. Auf jedem Paket wurde vermerkt, ob es für ein Kindergartenkind, einen Grundschüler oder Teenager ist. Am vergangenen Montag wurden die Päckchen im Gymnasium abgeholt. Sie gehen von Seevetal aus in ein Sammellager nach Hanau und von dort dann nach Osteuropa. Das Gymnasium Meckelfeld beteiligte sich wie viele andere Schulen und andere gemeinnützige Organisation an der Aktion, die Ende November schon eine vorweihnachtliche Stimmung in das Gymnasium zauberte.