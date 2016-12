Bibel gleich doppelt neu herausgegeben: Vor Weihnachten erschienen jeweils eigene Neuausgaben der evangelischen und katholischen Kirche

So unterschiedlich beginnt die Weihnachtsgeschichte

"Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde." - Diese Bibelworte dürften am heutigen Heiligabend in vielen Kirchen vorgelesen werden. Es ist der erste Satz der Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium. Bei den Katholiken beginnt der Bericht über die Geburt Jesu ein wenig anders: "In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen." Bibel ist eben nicht gleich Bibel. Die beiden großen Konfessionen haben vor Weihnachten jeweils eigene Neu-Übersetzungen der Heiligen Schrift herausgegeben.So hat die evangelische Kirche passend zum Lutherjahr 2017 eine Neuausgabe der Lutherbibel herausgebracht. "Ich wünsche mir ein Exemplar als Weihnachtsgeschenk", sagt der Harsefelder Pastor Axel Rothermundt. Die Übersetzung sei wieder mehr an Luthers Original orientiert.Besonders deutlich seien die Änderungen im sogenannten Missionsbefehl des Matthäus-Evangeliums, so Rothermundt. Bislang stand dort: "Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker." In der Lutherbibel 2017 lautet der Satz nun: "Darum gehet hin und lehret alle Völker." Diese Formulierung komme dem griechischen Urtext viel näher und klinge weniger überheblich, so der Pastor: "Andere zu Jüngern zu machen, bedeute womöglich, sie bekehren zu wollen. Ein solch missionarischer Eifer passe nicht in unsere heutige multireligiöse Gesellschaft.Mehr an den alten Originaltexten orientiert sich auch die zweite große Bibel-Neuausgabe, die neue Einheitsübersetzung, die im Auftrag der katholischen Kirche herausgegeben wird. In der katholischen Bibelausgabe wurde vor allem typische Sprachmarotten der 1970er Jahre ausgemerzt. Ein Beispiel bei Lukas: Während in der alten Ausgabe die Eltern "sehr betroffen" wegen des Verhaltens des zwölfjährigen Jesus waren, sind sie nun "voll Staunen". Die bisherige Formulierung "betroffen" klingt tatsächlich ein wenig nach Stuhlkreis in einer "Ökopax"-Kommune: "Du, da fühle ich mich aber sehr betroffen."An eine andere Bibelstelle hingegen, die den Gottesdienstbesuchern am vierten Advent zu Einstimmung auf das Weihnachtsfest vorgetragen wurde, haben sich beide Kirchen nicht herangetraut: "Siehe, die Jungfrau hat empfangen, sie gebiert einen Sohn", verkündet der Prophet Jesaja in der neuen Einheitsübersetzung. In der Lutherbibel 2017 klingt es zwar ein wenig verständlicher ("Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären"), doch der eigentlich "Knackpunkt" wird nicht angetastet: Im hebräischen Urtext ist nämlich nur von einer "jungen Frau" die Rede. Da Jesaja damit nach gängiger kirchlicher Kehre die Geburt des Messias prophezeit, wäre es fatal, Maria statt als "Jungfrau" als "junge Frau" zu bezeichnen. Keine Jungfrau? Übrigens: Wer heute in die katholische Kirche geht, wird dort vielleicht ungewohnte Worte vernehmen. In der katholischen Bibel-Neuausgabe Bibel beginnt die Weihnachtsgeschichte nun ähnlich wie bei Luther: "Es geschah aber in jenen Tagen..."•Infos zur Lutherbibel unter www.die-bibel.de (Deutsche Bibelgesellschaft) und zur Einheitsübersetzung unter www.bibelwerk.deDer griechische Originaltext des Neuen Testaments wird in den verschiedenen Bibel-Ausgaben zum Teil sehr unterschiedlich übersetzt. Hier ein kleiner Überblick anhand der Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium:Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde.Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr.Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.ES begab sich aber zu der zeit / Das ein Gebot von dem Keiser Augusto ausgieng / Das alle Welt geschetzt würde. Vnd diese Schatzung war die allererste / vnd geschach zur zeit / da Kyrenius Landpfleger in Syrien war. Fürchtet euch nicht / Sihe / Jch verkündige euch grosse Freude / die allem Volck widerfaren wird / Denn Euch ist heute der Heiland gebörn /welcher ist Christus der HErr / in der stad Dauid.Vnd das habt zum Zeichen / Jr werdet finden das Kind in windeln gewickelt / vnd in einer Krippen ligen. Vnd als bald ward da bey dem Engel die menge der himelischen Herrscharen / die lobten Gott /vnd sprachen / Ehre sey Gott in der Höhe / Vnd Friede auff Erden / Vnd den Menschen ein wolgefallen.Es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Erlass ausging vom Kaiser Augustus, alle Welt solle sich in Steuerlisten eintragen lassen. Dies war die erste Erhebung; sie fand statt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. 