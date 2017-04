Zahlreiche große und kleine Besucher wärmten sich am kühlen Osterwochenende an einem der vielen Osterfeuer in der Region. So wie Sarah Griep und Bianca und Andrea Ziehm aus Dollern mit ihren Kindern und deren Freunden.Die Polizei zog eine überwiegend positive Bilanz. Es habe zwar diverse Streitigkeiten zwischen angetrunkenen Personen gegeben, zu größeren Auseinandersetzungen sei es aber nicht gekommen.Die Freiwillge Feuerwehr Oldendorf musste zweimal ausrücken, um nicht genehmigte Osterfeuer zu löschen, die teilweise sogar umstehende Gebäude gefährdeten.