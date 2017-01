Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Tostedt

mum. Tostedt. In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich

in Tostedt gegen 23.45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße nahe der Einmündung zur Freudenthalstraße. Ein Pkw, das aus Richtung B75 kam, geriet vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab. Das Auto rammte dabei einen einen Gartenzaun. Anstatt die Polizei zu rufen oder die Bewohner des Hauses zu benachrichtigen, fuhr der Unfallfahrer in Richtung B75 davon.

Die Polizei Tostedt ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 04182 - 28000 zu melden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Pkw an der vorderen, linken Ecke Beschädigungen aufweist und die vordere Kennzeichenhalterung beschädigt ist.