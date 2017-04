Der Landkreis Harburg soll ein neues Naturschutzgebiet bekommen

Der Landkreis Harburg möchte ein neues Naturschutzgebiet entlang der Este zwischen Bötersheim und der Kreisgrenze nördlich von Moisburg ausweisen. Um das geplante Naturschutzgebiet „Mittleres Estetal“ - wie von der Europäischen Union gefordert - unter besonderen Schutz zu stellen, startet nun die Beteiligung der Öffentlichkeit am Verfahren. Der Entwurf mit Begründung und den dazu gehörenden Karten liegt bis zum 19. Mai in der Samtgemeinde Tostedt, Schützenstraße 26, im Fachbereich Bauen und Planung (Zimmer 414, 1. Obergeschoss) während der Öffnungszeiten aus. Die Bürger haben die Möglichkeit, Bedenken und Anregungen vorzubringen - entweder in Tostedt oder im Kreishaus, Schlossplatz 6 in Winsen, Abteilung Natur- und Landschaftspflege (Gebäude B, Zimmer 309).Stellungnahmen können auch per E-Mail abgegeben werden an: naturschutzgebiet@lkharbur.de.Die Unterlagen können außerdem eingesehen werden im Internet unter www.tostedt.de www.landkreis-harburg.de/bekanntmachungen und www.landkreis-harburg.de/mittleresestetal