Aus ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagmittag auf der A7 im Bereich der Anschlussstelle Thieshope ein Pkw in Brand. Die unter Atemschutz vorgehenden Kräfte der Feuerwehr löschten den beim Eintreffen bereits in voller Ausdehnung brennenden Wagen unter Zuhilfenahme eines Schaumrohres. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.