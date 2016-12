Frl. Menke zieht in den Dschungel

Hoffentlich kommen die Kakerlaken da nicht mit dem Tretboot in Seenot: NDW-Sängerin Frl. Menke ("Hohe Berge") zieht in das RTL-Dschungelcamp. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Und auch auf ihrem Facebook-Profil ist es bereits zu lesen. Franziska Menke war bereits im vergangenen Jahr als Kandidatin im Gespräch (das WOCHENBLATT berichtete), kam dann aber doch nicht zum Zug. Jetzt ist es aber endgültig: Kurz nach Weihnachten steigt Menke in den Flieger nach Australien, um sich dort im Dschungel gegen Ratten, Kakerlaken sowie andere C- bis Z-Promis durchzusetzen.