Maik Scheele ist Vogelkönig der Schützenkameradschaft Borstel-Sangenstedt

Maik Scheele ist neuer Vogelkönig der Schützenkameradschaft Borstel-Sangenstedt. Beim jüngsten Schießwettstreit in Borstel sicherte er sich den Titel bereits zum zweiten Mal und wurde von seinen Schützenbrüdern entsprechend gefeiert. Auch Schießwart Thomas Haas gratulierte zum wiederholten Erfolg. Den hölzernen Vogel, dessen Rumpf und linke Kralle Scheele abschoss, hatte Dieter Koch wie schon in der Vergangenheit gebaut und gestiftet.Die weiteren Trophäen gingen an: Thomas Haas (Ring), Peter Kasteinke (Zepter), Dieter Koch (Reichsapfel), Peter Voß (rechte Kralle), Wofgang Fütterer (Krone), Uwe Kasteinke-Nowack (Kopf), Torsten Harms (Schwanz), Heinrich König (linker Flügel) und Heinz Dittmer (rechter Flügel).