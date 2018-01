Matthias Putensen arbeitet seit 30 Jahren bei der Salzhäuser Firma Neben

Seine 30-jährige Betriebszugehörigkeit zum Salzhäuser Dachdecker-Traditionsunternehmen Otto Neben feierte jetzt Dachdeckergeselle und Vorarbeiter Matthias Putensen (47). Aus diesem Anlass verliehen ihm sein Chef Horst Neben junior und dessen Sohn Horst Neben junior junior, der im Betrieb in der technischen Abteilung tätig ist, die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade.Matthias Putensen begann 1987 seine Ausbildung bei der Firma Neben und schloss sie 1991 mit einer "1" in der Theorie und in der Praxis ab. Seitdem arbeitet er als Dachdecker-Geselle und Vorarbeiter für alle anfallenden Bauprojekte. Seit 2006 arbeitet Putensen darüber hinaus bei der Arbeitseinteilung für das Neben-Team mit, bildet Lehrlinge mit aus und vertritt den Chef.Ehrenamtlich engagierte sich der Ausgezeichnete zehn Jahre lang im Gesellenprüfungs-Ausschuss der Dachdecker-Innung des Kreises Harburg."Es ist ein sehr guter Betrieb mit einer sehr guten Firmenführung. Deshalb habe ich großen Spaß an meiner Arbeit", begründet Matthias Putensen seine lange Treue zu Familie Neben.