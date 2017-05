Die Löwen-Apotheke in der Winsener Bahnhofstraße wird zur "wir leben • Apotheke am Bahnhof". "Damit möchten wir den Zusammenschluss der "wir leben-Apotheken" im Norden verstärken und einen Bezug zum nahegelegenen Bahnhof schaffen", so Apotheker und Inhaber Dirk Düvel. "Wir bleiben unseren Kunden weiterhin mit dem vertrauten Team, Freundlichkeit und fachlicher Kompetenz erhalten."Wie gewohnt hat die "wir leben • Apotheke am Bahnhof" montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr für die Kunden geöffnet.