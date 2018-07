Cyclassics-Strecken stehen jetzt fest

(os). Das Warten hat ein Ende: Rund sechs Wochen vor dem Start des Radrennklassikers "Cyclassics" am Sonntag, 19. August, haben die Organisatoren jetzt die Strecken für die 100- und 160-km-Distanzen bekannt gegeben. Die angemeldeten Teilnehmer erhielten unter der Überschrift "Was lange währt, wird gut" eine entsprechende Nachricht per E-Mail.

Wie berichtet, führen die langen Strecken in diesem Jahr nicht mehr durch den Landkreis Harburg. Stattdessen geht es im Uhrzeigersinn aus Hamburg in Richtung Schleswig-Holstein: Zwischenstationen sind Bramfeld, Rahlstedt, Ahrensburg, Lütjensee, Koberg, Hamfelde, der Sachsenwald inklusive Friedrichsruh, Glinde und Reinbek. Von dort geht es über die B5 zurück nach Hamburg bis zum Ziel in der Mönckebergstraße. Die Teilnehmer der langen Strecke schließen noch die bekannte 60-km-Strecke in Hamburgs Nordwesten an. Wie berichtet, hatten die Organisatoren lange für die Ausarbeitung der Strecken und die Absprache mit Behörden und der Polizei benötigt, da verschiedene angedachte Streckenteile wegen des Endes der Sommerferien in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern nicht zur Verfügung standen.