Am dritten Sieg in der zweiten Bundesliga Nord im Gerätturnen war im Team des TuS Vinnhorst von den Buchholzer Turnern nur Alexander (Alex) Vogt beteiligt. Mit 65:14 Punkten (12:0 Gerätepunkte) siegte die Mannschaft aus Hannover gegen den TV Großen-Linden. Zum Heimsieg steuerte Alex sechs Punkte bei. Am Samstag, 20. Oktober, wird Spitzenreiter TuS Vinnhorst beim Tabellenvierten KTT Oberhausen antreten.