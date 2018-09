Gelungener Saisonstart in der Handball-Oberliga

Die Handballfrauen des TuS Jahn Hollenstedt bezwangen am Samstagnachmittag im Heimspiel der Oberliga Niedersachsen den SV Altencelle deutlich mit 28:13 (Halbzeit 10:7). TuS Jahn-Haupttorschützin war Jana Fröhlich (6/2 Tore). Zeitgleich feierte der MTV Tostedt mit seiner neuen Trainerin Catrin Köhnken einen 26:22 (12:14)-Heimsieg gegen die HSG Heidmark. Beste MTV-Werferinnen: Friederike Kröger (7) und Justine Daniel (5 Tore). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.