Genug Motivation für Neuauflage

Gelungener Sport-Erlebnistag beim TSV Buchholz 08

Sportinteressierte aller Altersgruppen und viele Familien kamen zum ersten Sport-Erlebnistag des TSV Buchholz 08 in die Gymnasium-Sporthalle Am Kattenberge, den die 08-Jugendfachwarte Eileen Stoffers und Merdisa Hujdur mit Bravour organisiert hatten.Um den Sport einfach mal auszuprobieren, haben erfahrene Übungsleiter des Vereins an sieben verschiedenen Stationen ihre Sportarten vorgestellt, Fragen beantwortet und auch Tipps gegeben. „Einige Interessierte haben schnell ihre passende Sportart gefunden“, freute sich 08-Vorsitzender Lothar Hillmann. „Es war auch für jeden Geschmack etwas dabei“, berichtete Merdisa Hujdur, die sich zwar über die Resonanz von 80 Besuchern freute, allerdings noch einige mehr erwartet hat. Viele Kinder machten mit, und hatten sichtlich Spaß dabei. „Der gute Verlauf der vierstündigen Veranstaltung sei für alle Beteiligten motivierend gewesen, aber ob es eine Wiederholung auch 2019 geben wird, muss im 08-Vorstand entschieden werden“, erklärte Merdisa Hujdur.