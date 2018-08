Liga-Aufstieg geschafft

TENNIS: Herren 40 des TV Welle holen Meistertitel

Als Meister der Tennis-Regionsklasse ist die Herren-40-Mannschaft des TV Welle mit 10:0 Punkten vor dem TV Nordheide II (8:2) und TC Kleckerwald (5:5) in die Regionsliga aufgestiegen.Im letzten Punktspiel der Saison gab es am vergangenen Wochenende einen deutlichen 6:0-Heimsieg gegen das Team des TC Jesteburg II. Zuvor gab es in der Sommersaison bereits Siege gegen die Mannschaften des Todtglüsinger TC, Blau-Weiss Buchholz II, den TC Nordheide II unTC Kleckerwald. Am Erfolg beteiligt waren Arne Steiner, Volker Riedl, Bobby Botke, Matthias Tödter, Arne Holst und Ingo Willers. Für die kommende Saison hat sich die Mannschaft bereits verstärkt und freut sich auf eine tolle Saison mit dem neuen Mitspieler Kai Schmidt-Rusnak vom TV Tostedt.