Trio auf dem Podest

SCHWIMMEN: Auf der Langstrecke erfolgreich

Bei den Landesmeisterschaften "Lange Strecke" im Stadionbad in Hannover konnten unsere Landkreis-Schwimmer glitzernde Medaillen auf dem Podest im Empfang nehmen. Allen voran Langstreckenschwimmerin Vivien Joelle Häming von der Start-Gemeinschaft Winsen-Stele (SG Wiste), die über 1500-Meter-Freistil in einer Zeit von 22:32,63 Minuten als erste im Jahrgang 2008 das Ziel erreichte. Über 800-Meter-Freistil holte sie in der Jahrgangswertung 2008 den Vizetitel. Ihre Vereinskameradin Lisa Kraus (Jahrgang 2005) eroberte über 800-Meter-Freistil (10:27,69 Min.) den Bronzerang, und wurde über 400-Meter-Lagen Vierte. Den Landestitel im Jahrgang 2008 holte Niklas Asshauer von den Schwimmfreunden Meckelfeld über die 1500-Meter-Freistilstrecke, die auch als „Freistilmarathon“ bezeichnet wird, in neuer persönlicher Bestzeit von 22:43,70 Minuten. Über 400-Meter-Lagen wurde er Fünfter. "Der Kreisschwimmverband Harburg-Land war zwar nur mit einem kleinen Aufgebot bei den Landesmeisterschaften angetreten, war aber erfolgreich", resümierte Kreispressewartin Gaby Stelting.