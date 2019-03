Wer brachte Erreger mit?

Fredenbecker Schüler besuchten Elbe Schülerakademie "ELSA"



Die Klasse 9c der Geestlandschule Fredenbeck erhielt kürzlich die Möglichkeit, an einem Workshop der Elbe Schülerakademie (ELSA) passend zu ihrer aktuellen Unterrichtseinheit "Immunbiologie" teilzunehmen. In weiße Laborkittel gekleidet konnten fachliche Inhalte rund um das Thema Immunsystem im Lehrlabor Anwendung finden. So stellten die Schüler untereinander eine Infektionskette nach und führten ein "ELISA", ein antikörperbasiertes Nachweisverfahren, durch. Mithilfe dieses Verfahrens konnten sie herausfinden, wer von ihnen infiziert wurde und wer die "Erkrankung" letztendlich in die Klasse gebracht hatte.Neben den Erfahrungen im Labor und der Freude am naturwissenschaftlichen Arbeiten gewannen die Schüler auch Erkenntnisse über das breite Ausbildungsangebot der Elbe Kliniken.