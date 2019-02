Meisterhaft sportlich

Auf ein erfolgreiches Sportlerjahr blickten die Mitglieder des VfL Kutenholz bei ihrer Jahreshauptversammlung Anfang Februar zurück. Unter anderem wurden die Judoka Jarno Röndigs und Robin Lohmann in ihrer Alters- und Gewichtsklasse Kreismeister. In der Tennisabteilung holten die B-Juniorinnen um Kyra Tietz und Pia von der Heyde den Vize-Staffelsieg in der Regionsliga. Auch die Prellball-Abteilung konnte zwei Meisterschaften vorweisen. Die Männer 30 sowie die Männer 60 verteidigten jeweils erfolgreich die Bezirksmeisterschaft des letzten Jahres.Bärbel Tiedemann berichtete stolz, dass zahlreiche Vereinsmitglieder mit dem Deutschen Sportabzeichen ausgezeichnet wurden. Alexander Heins stellte den zum ersten Mal ausgetragenen Wettkampf "VfL-Darts-Masters" vor. Dieser war ein voller Erfolg und soll auf jeden Fall wiederholt werden. Ausgetragen wurde die Veranstaltung im November im neu gestalteten Sportlerheim. Dieses wurde farblich aufgefrischt und mit einem Beamer, neuer Satellitenanlage und W-Lan ausgestattet.Kassenwart Michael Cordes erklärte, dass der VfL mit einem Plus aus dem vergangenen Geschäftsjahr herausgegangen ist. Dies sei hauptsächlich den Einnahmen und Spenden aus Veranstaltungen wie dem Challenge Run zu verdanken. Ohne solche Einnahmen wären manche Investitionen nicht so einfach zu stemmen.Des Weiteren wurden Neubesetzungen im Vorstand des VfL Kutenholz vorgenommen. So räumte Andree Tipke seinen Platz als Festausschuss-Vorsitzender für seinen Nachfolger und neues Vorstandmitglied Jan-Frederik Tiemann. Heino Tiemann als erster Vorsitzender, Michael Cordes als Kassenwart und Torben Bockelmann als zweiter stellvertretender Vorsitzender wurden im Amt bestätigt.Neben Reinhard Wiechert, Andreas Priebe und Rainer Windt für die 25-jährige Mitgliedschaft wurden Michael Schulz für 50 Jahre und Manfred Siems für 60 Jahre Mitgliedschaft im Verein geehrt. Sportlerin des Jahres wurde Stefanie Kula. Der Vorstand des VfL dankte ihr für ihren permanenten ehrenamtlichen Einsatz im Bereich des Kinderturnens, Kindertanzes und der Zumba Kids.