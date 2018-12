Der neue VW T-Cross: Cooler Begleiter für überall

Der neue SUV kann ab sofort im Autohaus Gotthard bestellt werden

Mit dem neuen T-Cross ist Volkswagen eine praktische, zeitgemäße und vielseitige Ergänzung seines SUV-Programms gelungen. Der schnittige Mittelklassewagen im angesagten SUV-Look ist ein cooler Begleiter für immer und überall. Er setzt in seiner Klasse in vielerlei Hinsicht Maßstäbe, und das zu einem attraktiven Preis: Die Basisversion ist bereits für 17.975 Euro erhältlich."Der T-Cross macht schon auf den ersten Blick Eindruck", sagt Torsten Haack, Verkaufsberater beim Autohaus Gotthard in Fredenbeck, Hauptstraße 22 (( 04149-92999-19, www.gotthard-fredenbeck.de). "Die dominante Motorhaube mit breitem Kühlergrill, die beiden horizontalen Charakterlinien an den Seiten und das stylische Reflektorband quer über dem Heck sorgen für einen markanten und individuellen Auftritt."Auch Komfort wird beim neuen T-Cross groß geschrieben. Er bietet u.a. einen bequemen Einstieg durch vier große Türen, einen großzügigen Innenraum mit viel Platz für bis zu fünf Personen, eine erhöhte Sitzposition und eine gute Rundumsicht. Eine um 14 Zentimeter verschiebbare Rücksitzbank sorgt blitzschnell entweder für mehr Fußraum im Fonds oder für mehr Stauraum im Kofferraum. Weiteres Plus: "Der T-Cross ist umfassend mit Sicherheitstechniken ausgerüstet, die bisher größeren Fahrzeugen vorbehalten waren und avanciert damit zu einem der sichersten SUV seiner Klasse", sagt Torsten Haack.Der Vorverkauf für den neuen T-Cross hat jetzt begonnen. Die Markteinführung erfolgt im Frühjahr 2019. In der VW-Autostadt in Wolfsburg können Interessierte schon jetzt einen Blick auf den neuen SUV werfen.