Steinkirchen: Mit Humor gegen "Schiethupen"

Bürgermeisterin ruft zu Ideen-Wettbewerb auf

Diesen Ärger gibt es wohl überall: Hunde entledigen sich ihrer "großen Geschäfte" auf Fußwegen, Parks, Bürgersteigen und bisweilen auch auf Spielplätzen. Sammeln Herrchen und Frauchen die Haufen ihrer Lieblinge ein und werfen den Beutel anschließend in den Müll, ist das Problem gebannt. Viele lassen die "Schiethupen" aber liegen und riskieren damit, dass ein anderer hineintritt und das Malheur sogar in der Wohnung oder im Auto landet.Jetzt hat Bürgermeisterin Sonja Zinke aus Steinkirchen einen Vorschlag, der bei vielen Menschen auf Zustimmung stoßen dürfte: Sie ruft zu einem Ideen-Wettbewerb auf, wie man das Problem wirkungsvoll angehen kann. "Im Moment ist es bei uns mit den herumliegenden ,Schiethupen' wieder besonders arg", sagt sie. Immer wieder kämen Anwohner der Gemeinde zu ihr ins Rathaus und beklagten sich über die herumliegenden "Tretminen"."Vor zwei Jahren war es schon mal so schlimm, besonders auf dem Lühe-Deich", erinnert sich die Rathauschefin. Vielen Hundebesitzern sei wahrscheinlich noch immer nicht bewusst, dass die Hundehaufen das Deichgras verunreinigen und Schafe, die es fressen, krank werden können. Damals war die Idee eines Malwettbewerbs für Grundschulkinder entstanden (das WOCHENBLATT berichtete). Die schönsten Bilder wurden als Aufkleber gedruckt. "Anschließend bin ich mit den Kindern durch Steinkirchen gezogen und habe die Aufkleber angebracht, beispielsweise auf Mülleimern." Das sei gut und nachhaltig gewesen - bis jetzt.Besonders ärgert es die Bürgermeisterin, wenn die Häufchen zwar mit einem Beutel eingesammelt, diese dann aber am Wegesrand abgelegt oder in ein Gebüsch geworfen werden. "Wenn sich schon einer die Mühe macht, soll er den Beutel doch auch richtig entsorgen. In Plastik vergeht der Hundehaufen erst recht nicht. Dann lieber so liegen lassen."Derzeit sei ein findiger Anwohner in der Gemeinde unterwegs und stecke Fähnchen mit Botschaften in die Haufen. "Da steht zum Beispiel drauf: ,Das Schwein ist am anderen Ende der Leine'", erzählt Sonja Zinke. Sie lobt die Kreativität. "Die Aktion wurde richtiggehend zum Dorfgespräch. Ich finde es sehr gut, wenn humorvoll mit dem Problem umgegangen wird."Da sie selbst regelmäßig in den Medien über das Dilemma mit den Hundehaufen liest, möchte sie jetzt zum Wettbewerb anregen. Zinke: "Mich interessiert dabei vor allem, ob andere Kommunen schon eine gute und wirkungsvolle Lösung gefunden haben."• Wer sich am Ideen-Wettbewerb beteiligen möchte, schickt seinen kreativen Vorschlag mit dem Stichwort "Schiethupen-Alarm" an Alexandra.Bisping@kreiszeitung.net.