Spende für die Sportler von Witthohn und Faust

Witthohn und Faust GmbH übergibt Geldspende an Verein



Für einen guten Zweck wurde auf dem Kehdinger Markt im April bei der Firma Witthohn und Faust in Freiburg, Schöneworth 11 (Tel. 04779-92550, http://www.wf-haustechnik.com ), Kuchen verkauft. Denn den Erlös in Höhe von 150 Euro erhielt jetzt die E-Jugend der Jugendspielgemeinschaft JSG-Nord, bestehend aus den drei Stammvereinen FC Wischhafen/Dornbusch, SG Freiburg/Oederquart und TSV Großenwörden. Sabine Sternhagen, Mitarbeiterin bei Witthohn und Faust, überreichte den Spielern das Geld, das in eine Kühlbox investiert werden soll.