Feuerwehr Lübberstedt freut sich über Mitglieder-Zuwachs

Um vier Kameraden auf 31 Aktive ist in 2018 die Zahl der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lübberstedt angestiegen. Bei den Atemschutzgeräteträgern gab es einen Zuwachs von vier auf sieben Brandschützer. Das berichtete Ortsbrandmeister Sven Maack jetzt auf der Jahreshauptversammlung auf dem Schüttenhof.Feuerwehr aktuellVize-Ortsbrandmeister Olaf Neumann kündigte an, dass in 2019 wieder eine Gruppe bei den Leistungsvergleichen antreten werde. Da sich für den Posten des Jugendwartes bislang kein Bewerber gefunden hat, nehmen die Lübberstedter Nachwuchs-Retter weiterhin am Dienst der Nachbar-Jugendwehr Gödenstorf-Oelstorf teil.Christof Cordes wurde einstimmig zum neuen Funkwart gewählt. Gemeindebrandmeister Jörn Petersen verlieh Hauptfeuerwehrmann Stephan Rieckmann für 25 Jahre aktiven Dienst das Niedersächsische Feuerwehrehrenzeichen. Sven Maack wurde zum Oberlöschmeister befördert und Olaf Neumann zum Löschmeister. Zudem ernannte Jörn Petersen Neumanns Sohn Felix nach bestandener Grundausbildung zum Feuerwehrmann. Salzhausens Ordungsamtsleiter Hermann Pott überbrachte die Glückwünsche der Samtgemeinde.