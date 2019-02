Ein Lkw ist am frühen Donnerstagmorgen in Höhe des Weges "Am Hirschwechsel" alleinbeteiligt von der Fahrbahn der B3 bei Sprötze abgekommen. Das "Schwergewicht" überfuhr einen Baum und wurde dabei erheblich beschädigt. Der 47-jährige Fahrer des Mercedes Sattelzuges wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Als Unfallursache geht die Polizei davon aus, dass der Trucker am Steuer eingeschlafen ist.