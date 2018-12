Die Töster Sänger sagen Danke

Stimmungsvoll, lebhaft, aber auch besinnlich war der Abend, als die Töster Sänger und weitere Beteiligte in der Tostedter Johanneskirche mit ihrer wunderbaren Akustik ihr Adventssingen gestalteten. Pastor Rolf Adler als Hausherr begrüßte alle Besucher, wünschte ihnen viel Freude und den Mitwirkenden besten Erfolg.Kantor Kai Schöneweiß an der Orgel und als Leiter des Kinderchores der Johannesgemeinde, das Bläserquintett "Die Estetaler", ergänzt durch Björn Bostelmann am Schlagwerk, und die Töster Sänger unter der Leitung von Steffi Gerken stimmten die Besucher auf die Weihnachtszeit ein.Begeistert und fröhlich trugen die Mädchen und Jungen des Kinderchores ihre Lieder vor und wurden dafür mit viel Applaus belohnt. Mit außerordentlich viel Beifall wurde der neunjährige Joris Tödter aus Heidenau bedacht.In bewährter Weise führte Klaus Henning Becker durch das Programm. "Alle Mitwirkenden haben sich sehr gefreut, dass so viele Menschen unserer Einladung gefolgt sind und dem Spiel der Instrumente und dem Gesang gelauscht haben", sagt Paul Oskar Kallus, bei den Töster Sängern für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. "Auch das gemeinsame Singen mit allen Besuchern hat uns Freude bereitet. Vor allem das Abschlusslied 'Tochter Zion', gesungen von den rund 400 Anwesenden und begleitet von Bläserquintett und Orgel war sehr beeindruckend", schwärmt er. All denen, die gekommen sind, danken die Sänger ganz herzlich.