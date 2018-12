Für Notfälle an den Feiertagen im Einsatz

Wenn's tierischen Freunden schlecht geht

An den Feiertagen Leckereien genießen, Familie und Freunde treffen und ausspannen. Das ist Pflichtprogramm in vielen Wohnzimmern. Damit es uns auch während der Feiertage gut geht, selbst, wenn ein gesundheitlicher Notfall eintritt, sind zahlreiche "gute Geister" für uns im Einsatz und verzichten dafür auf gemeinsame Stunden mit der eigenen Familie. Exemplarisch für die vielen Menschen, die über Weihnachten und Silvester arbeiten müssen, stellt das WOCHENBLATT den zahnärztlichen- und Apothekennotdienst vor."Der Apothekennotdienst ist ein gesetzlicher Auftrag, um die Bevölkerung flächendeckend das ganze Jahr Tag und Nacht mit Medikamenten zu versorgen", erläutert Apothekerin Silke Flathmann, die mit ihrer Töste-Apotheke in der Tostedter Bahnhofstraße am zweiten Weihnachtstag Notdienst hat. Die Apothekenkammer Niedersachsen hat die Apotheken in Notdienstzirkel eingeteilt, sodass für Patienten stets eine Apotheke in zumutbarer Entfernung zur Verfügung steht.Silke Flathmann ist am 26. Dezember ab 8.30 Uhr bis um die gleiche Uhrzeit am Folgetag in der Apotheke sowie telefonisch erreichbar. "Für den Notdienst muss immer ein Apotheker, kein Pharmazeutisch-Technischer Assistent, vor Ort oder schnell erreichbar sein. Das leistet keine Versandapotheke", erläutert die Apothekerin.In Anspruch genommen wird der Apotheken-Notdienst über die Feiertage erfahrungsgemäß von Menschen mit Erkältungen, grippalen Infekten, Fieber, Magen- und Darmbeschwerden, Infektionen und akuten Schmerzen.Wer für akute Beschwerden Medizin benötigt, drückt auf den Knopf der Notdienstklingel neben der Apothekentür. "Wir bitten um Verständnis, dass wir die Medikamenten-Ausgabe über die Notdienst-Klappe tätigen, und dass pro Patient die gesetzlich vorgeschriebene Notdienstgebühr von 2,50 Euro erhoben wird", sagt Silke Flathmann.Welche Apotheke in der Nähe Notdienst hat, ist zu erfahren über den Apothekenfinder, telefonisch oder per SMS über die Nummer 22833 (69 Cent pro Minute aus dem Mobilfunk oder pro SMS), kostenlos unter Tel. 0800-0022833 oder im Internet unter aponet.de. Außerdem gibt es an den Apotheken jeweils einen Aushang.An Silvester und am Neujahrstag steht für den Bereich Buchholz/Jesteburg Zahnarzt Christoph Ressel in der Praxis "Zahnärzte Vahrendorf", Harburger Straße 27a in Rosengarten-Vahrendorf, mit zwei seiner Mitarbeiterinnen für Menschen mit Zahnbeschwerden bereit. "Jeweils von 11 bis 12 Uhr ist in der Praxis Pflichtanwesenheit. Es werden aber alle Patienten behandelt, die in der Zeit in die Praxis kommen, egal wie lange das dauert. Bei Bedarf ist die Praxis zudem von 16 bis 18 Uhr geöffnet", erläutert Christoph Ressel.Ab 8 Uhr sei eine 24-stündige telefonische Erreichbarkeit gewährleistet. "Je nach Schilderung der Beschwerden wird entschieden, ob es sich um einen akuten Notfall handelt, der sofort behandelt werden muss, oder ob der Patient etwas später in die Praxis kommen kann", so Christoph Ressel."Silvester ist ein Tag, an dem der Andrang nicht so groß ist, denn die Leute wollen ja feiern", weiß der Zahnarzt. Zwischen 15 bis 30 Patienten würden erfahrungsgemäß an beiden Tagen die Notfallpraxis aufsuchen - sei es, weil beim Biss ins Brötchen, bei einer körperlichen Auseinandersetzung oder bei einem Unfall ein Zahl abgebrochenen ist oder eine Wurzelentzündung schmerzt. "Viele gehen ins Universitätsklinikum Eppendorf. Das ist aber nicht zuständig für den Notdienst im Landkreis", so Christoph Ressel.• Für weitere Notfälle, wenn z.B. ein Allgemeinmediziner oder ein Augenarzt benötigt wird, entnehmen Sie die Telefonnummern und Sprechzeiten bitte der Rubrik, die in jedem WOCHENBLATT veröffentlicht wird.Notdienste Jeder Tierarzt sollte dafür Sorge tragen, dass seinen Kunden Informationen über Ansprechpartner für den Notfall per Anrufbeantworter mitgeteilt werden, erläutert Dr. Brigitte Limbach aus Buchholz. "Manche Kollegen sprechen die Telefonnummer einer Tierklinik auf ihren Anrufbeantworter, da die Kliniken in Niedersachsen zurzeit 24 Stunden Notdienst anbieten müssen", sagt sie. Es gibt aberr auch Kooperationen, unter anderem folgende:Dr. Limbach in Buchholz (Tel. 04181-6488) sowie die Tierarztpraxen Dr. med. vet. Helga Köneke in Buchholz (Tel. 04181-32888), Dr. med. vet. Petra Abramowski in Otter (Tel. 04182-7545) und Dörte Nehlsen in Seevetal (Tel. 04105-570357) haben sich zusammengeschlossen und übernehmen für ihre tierischen Patienten wechselseitig den Notdienst an Wochenenden und Feiertagen. "Ab Freitagabend bis Montagmorgen können die Kunden über unseren Anrufbeantworter die diensthabende Kollegin abfragen", so Dr. Limbach.Eine weitere Tierärzte-Kooperation besteht zwischen Dr. Andrea Niebergall in Tostedt und Dr. Jörn Gieseler in Hollenstedt. Dr. Gieseler ist an diesem Wochenende einschließlich der Weihnachtstage erreichbar (Tel. 04165-80011), Dr. Niebergall übernimmt am folgenden Wochenende einschließlich Silvester/Neujahr den Notdienst (Tel. 04182-404302).