"Es war sehr spannend und interessant, zwölf Balkan-Länder zu durchfahren", resümiert Detlef Voß aus Tostedt. Er und seine Mitstreiter vom Lions-Club Jesteburg, Marco Lohmann aus Heidenau, Stefan Palaschinski aus Jesteburg und Physiotherapeut Christian Peter aus Buchholz nahmen als "Heidelöwen" mit zwei Youngtimern an dem zehntägigen Road Trip "Balkan Express Adventure-Rally" teil (das WOCHENBLATT berichtete). Ohne GPS und Navigationsgerät und ohne Autobahnen zu nutzen legten sie 4.000 Kilometer zurück und reisen durch mehr als 14 Länder. Unterwegs sammelten sie Spenden für den guten Zweck."Wir haben ca. 6.000 Euro Spendengelder eingesammelt, die wir über den Lions Club, bedürftigen Kindern hier vor Ort oder in Rumänien anteilig zuführen werden", so Detlef Voß.