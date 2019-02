Inner Wheel Club Winsen spendet 1.500 Euro

Das ist großartiges Engagement: Die Damen des Inner Wheel Clubs (IWC) Winsen unterstützten erneut die Bürgerstiftung des Hospiz Nordheide in Buchholz. Dr. Christiane Kempelmann, Präsidentin des IWC Winsen (re.), und die Pastpräsidentin Hilke Tietz überreichten Hans Dittmer von der Bürgerstiftung Hospiz einen Scheck über 1.500 Euro. Der Betrag kam bei einer Aktion im Buchholzer Obi Markt zusammen, wo Waffeln für den guten Zweck gebacken wurden. Seit fast 20 Jahren unterstützen die Inner Wheelerinnen aus Buchholz und Winsen die Bürgertstiftung Hospiz in Buchholz. Auch die nächste Aktion ist bereits terminiert: Sie findet am 16. März wieder im Obi Baumarkt statt.