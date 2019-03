Leitplanken an den Kreisstraßen werden ausgetauscht

Einseitige Verkehrsführung auf der Kreisstraße 45 (Lange Straße) zwischen Trelde und Kakenstorf am Mittwoch: Auf 250 und 40 Metern ließ der Landkreis Harburg dort jetzt in zwei Abschnitten die Leitplanken erneuern.Die Maßnahme, so teilt Kreissprecher Andres Wulfres auf WOCHENBLATT-Anfrage mit, ist Bestandteil des Schutzplankenprogramms. Dabei werden im Kreisgebiet an elf Abschnitten auf insgesamt 1,5 Kilometern Länge die Leitplanken aus den 1970er Jahren gegen neue ersetzt.Hintergrund: In den 1970er Jahren sei sogenannter Thomasstahl verwendet worden, der reißen oder brechen könne, wenn ein Fahrzeug dagegenfährt. Heutzutage werde Walzstahl für Leitplanken eingesetzt, der sich verbiegen und einen Aufprall so abfangen könne, erläutert Wulfes.