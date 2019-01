"Meister Matte" ist verstorben

Wer in Tostedt Schuhreparaturen oder einen Schlüsseldienst brauchte, Jagd- und Schützenzubehör erwerben wollte, kannte nur eine Adresse: "Meister Matte" - dieser Name stand sowohl für das gleichnamige Geschäft als auch für den Mann hinter dem Tresen. Daher sind viele Tostedter erschüttert, dass der beliebte Schuhmachermeister Heinrich Matte am 17. Dezember 2018 mit 65 Jahren verstorben ist.Der gebürtige Buchholzer lebte bis zum 16. Lebensjahr in Otter, zog dann mit seinen Eltern und seinem Bruder Werner nach Tostedt. Nach der Lehre zum Dreher bei Krupp in Harburg absolvierte Heinrich Matte die Meisterschule zum Schuhmacher. Anschließend arbeitete er viele Jahre für eine bekannte Schuh- und Schlüsseldienstkette, auch als Gebiets- und Filialleiter, bis er sich 1998 mit seinem eigenen Geschäft in Tostedt selbstständig machte und fortan unter "Meister Matte" firmierte - zunächst in der Bahnhofstraße und seit 2006 in der Kastanienallee."Die Menschen wussten, wenn es außergewöhnliche Probleme im Bereich des Schlüsseldienstes oder bei Schuhreparaturen gab, fand 'Meister Matte' immer eine Lösung", sagt seine Frau Marika. Türen öffnete Heinrich Matte auch für Polizei und Gerichtsvollzieher. Für ältere Menschen übernahm er diese Aufgabe manchmal kostenlos.Im Jahr 1998 lernte Heinrich Matte in Trier seine spätere Frau Marika kennen, die er 2009 heiratete und die ihn seitdem im Geschäft unterstützte. "Er war immer liebevoll zu meinen drei Kindern und zwei Enkeln. Sie haben ihn Hilfspapa und -opa genannt", berichtet Marika Matte. Sie lebten seit 2003 in ihrem gemeinsamen Haus."Er war immer hilfsbereit, feierte auch mal gerne", sagt Marika Matte. Heinrich Mattes Hobbys waren der Schützenverein, der Angelverein, der Reservistenverein und die Jagd. Die letzten Jahre im Leben ihres Mannes seien von Krankheit geprägt gewesen. "Dieses Jahr wollte er noch arbeiten und 2020 einen Nachfolger suchen", berichtet Marika Matte. Sie muss nun bereits jetzt nach einem Nachfolger für Heinrich Mattes Lebenswerk suchen.• Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am kommenden Freitag, 18. Januar, um 10.30 Uhr auf dem Tostedter Friedhof im Himmelsweg statt.