Neue Führungskräfte für die Kreisfeuerwehr ernannt

Ernennungen und Verabschiedungen waren ein wesentlicher Tagesordnungspunkt während der Dienstversammlung aller Zugführer und deren Vertretern der Kreisfeuerwehrbereitschaften, die jetzt in der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Hittfeld stattfand.Kreisbrandmeister Volker Bellmann ernannte drei neue Führungskräfte für die Kreisfeuerwehr: Dirk Röhrs, bislang stellvertretender Zugführer des Fachzugs Brandbekämpfung 2, wurde zum neuen Zugführer ernannt. Röhrs war sechs Jahre lang stellvertretender Zugführer des Zugs, er löst Rolf Tietgens aus Tostedt ab, der sein Amt nach sechsjähriger Tätigkeit nicht weiter ausüben konnte. Tietgens war zuvor schon sechs Jahre stellvertretender Zugführer. Zum neuen stellvertretenden Zugführer des Fachzugs Brandbekämpfung 2 wurde Thomas Vagts von der Feuerwehr Welle ernannt.Eine weitere personelle Veränderung gab es im Fachzug Technische Hilfeleistung 1, hier wurde Thilo Heuer von der Feuerwehr Salzhausen zum neuen stellvertretenden Zugführer ernannt. Er löst den bisherigen Amtsinhaber Thomas Reiß aus Luhdorf ab, der sein Amt nach drei Jahren zur Verfügung stellte.Sowohl Kreisbrandmeister Volker Bellmann als auch Kreisbereitschaftsführer Stephan Schick bedankten sich bei den drei aus den Ämtern entlassenen Feuerwehrleuten für ihr jahrelanges Engagement in der Kreisfeuerwehr. Gleichzeitig wünschten sie den neuen Amtsinhabern eine glückliche Hand bei ihrer Amtsausführung und sich eine gute Zusammenarbeit mit den drei neuen Führungskräften.