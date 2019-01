Samtgemeinde Tostedt informiert über Räum- und Reinigungspflichten

Die Samtgemeinde Tostedt informiert jetzt in einem Flyer an alle Haushalte über die Themen „Straßenreinigung“, „Winterdienst“, „Rückschnitt von Hecken und Bäumen“ und „Hundehaltung“. Der Fachbereich Bürgerbüro und Ordnung hat in diesem Faltblatt wichtige Informationen und nützliche Tipps zusammengestellt. Gerade zu dieser Jahreszeit wird an die Winterdienstpflichten, aber auch generell an die Straßenreinigungs- sowie die Verkehrssicherungspflicht der Grundstückseigentümer erinnert. Auch die in den vergangenen Jahren gewachsenen Verpflichtungen eines Hundehalters werden in dem Flyer aufgezeigt.„Gerade die Streu-, Räum- und Straßenreinigungspflichten werden zukünftig verstärkt durch Mitarbeiter der Verwaltung kontrolliert, die auf Versäumnisse dann zunächst aufmerksam machen und wenn nötig auch ahnden werden. Wenn es schon eine Straßenreinigungssatzung gibt, dann müssen auch alle Grundstückseigentümer diese gleichsam beachten. Ziel des Flyers ist es auch, Bürgerinnen und Bürger bei Unwissenheit zunächst einmal über den Umfang ihrer Pflichten aufzuklären. Die Satzungen und sonstigen Bestimmungen hat man ja nicht so griffbereit wie dieses handliche Informationsblatt, das in den kommenden Tagen in jedem Briefkasten liegen sollte“, so der neue Fachbereichsleiter Michael Burmester.