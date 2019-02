Töster Sänger: Ehrennadel für zehnjährige Vorstandsarbeit

Mit dem Lied „ Wir sind die Töster“ begann jüngst die Jahreshauptversammlung der Töster Sänger. Vorsitzender Lothar Schlaack blickte auf ein Jahr voller Höhepunkte zurück. Die Ausfahrt am Himmelfahrtstag nach Lüneburg mit einer Stadtführung, einem Auftritt in der dortigen Johanniskirche und das Erklimmen des Wasserturmes war für die Sänger ein Erlebnis.Eine interessante und lehrreiche Ausfahrt führte die Sänger mit ihren Partnerinnen nach Mölln/Ratzeburg. Ein als Till Eulenspiegel verkleideter Gästeführer unterhielt die Mitreisenden mit einem spannenden, humorvollen und informativen Vortrag. Anschließend trugen die Sänger einige Lieder in der Möllner Nicolaikirche, im Ratzeburger Dom und im Kloster Zarrentin vor.Weiterhin nahm der Verein am Bezirks-Chorfest in Wenzendorf teil und unrahmte mit seinem Gesang den Volkstrauertag in der Tostedter Johanneskirche. Das traditionelle Adventssingen in der Kirche gestalteten die Töster Sänger gemeinsam mit dem Kinderchor der Johannesgemeinde, mit einem Bläserquintett der „Estetaler“ und Kantor Kai Schöneweiß. Hinzu kamen Auftritte auf Geburtstagen, Hochzeiten, in Kindergärten und bei Senioren-Weihnachtsfeiern. Insgesamt hörten so weit über 1.000 Menschen die Lieder der Töster Sänger.Auch die Geselligkeit kam mit Bingo-Nachmittag, Boßel-Turnier und Weihnachtsfeier nicht zu kurz.Chorleiterin Steffi Gerken erhielt einen großen Dank und Applaus von allen Sängern für die sehr gute gesangliche Leitung und Ausbildung des Chores. Der Dank der Sänger galt ebenso dem zweiten Vorsitzenden Klaus-Henning Becker für seine gute Vorstandsarbeit und der gekonnten Moderation bei den Auftritten des Vereins, Kassenwart Koos Lockhorst und Schriftführer Paul Oskar Kallus.Bei den Wahlen wurden Lothar Schlaack als Vorsitzender und Paul Oskar Kallus als Schriftführer und Referent für Öffentlichkeitsarbeit bestätigt. Für seine zehnjährige aktive Vorstandsarbeit wurde Pauk Oskar Kallus mit der Ehrennadel in Silber des Kreis-Chorverbandes Harburg-Winsen ausgezeichnet.Das Repertoire der Töster Sänger besteht aus volkstümlichen Weisen, Wein- und Wanderliedern, Kirchenliedern und modernen Stücken. Zurzeit hat der Verein 32 aktive Sänger. Neue Sänger sind jederzeit willkommen.• Die Chorproben finden jeweils donnerstags in der Zeit von 19.30 bis 21.30 Uhr im Hotel Wiechern in Todtglüsingen statt. Interessenten können sich im Internet unter www.toestersaenger.de, bei Lothar Schlaack, Tel. 04182-23540, Klaus-Henning Becker, Tel. 04182-1333, oder Paul Oskar Kallus, Tel. 04182-5403, informieren.