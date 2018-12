MTV Tostedt verzeichnet Rekordteilnahme bei Sportabzeichen

Bei der Anzahl der abgelegten Sportabzeichen hat der MTV Tostedt sozusagen noch eine Schippe draufgelegt: Waren es nach stetiger Steigerung im vergangenen Jahr bereits 71, freuten sich die Prüfer des MTV über die Rekordzahl von 88 vergebenen Sportabzeichen. 56 Kinder und Jugendliche sowie 32 Erwachsene haben bewiesen, dass sie bei den vier Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination erfolgreich ihre Leistung erbringen können.Die Prüfer des MTV waren von Mai bis September jeden Montag für die Teilnehmer auf dem Sportplatz. Sie erklärten die verschiedenen Disziplinen und gaben oft den erforderlichen Motivationsschub. Neben Einzelteilnehmern legten auch die Montagssportler, die Handball-, Leichtathletik- und Turnjugend des MTV und die DLRG-Ortsgruppe Tostedt motiviert ihr Deutsches Sportabzeichen ab.Karin Tröder, Prüferin für das Deutsche Sportabzeichen beim MTV, freute sich besonders darüber, dass in diesem Jahr das erste Mal auch ein Deutsches Sportabzeichen für Behinderte vergeben wurde. Das zeige, dass in Tostedt Inklusion gelebt werde.Neben all den positiven Punkten zeigte sich allerdings, dass immer weniger Kinder den Schwimmnachweis erbringen können, der Bedingung für die Vergabe des Sportabzeichens ist.Margret Holste, Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe, wies darauf hin, dass die DLRG-Ortsgruppe Tostedt gemeinsam mit den Schwimmmeistern des Freibades Tostedt hier gerne unterstützend zur Seite steht: Sowohl für diejenigen, die ein sicherer Schwimmer werden möchten, als auch für alle anderen, die nicht beim Laufen oder Radfahren die Disziplinen Ausdauer und Schnelligkeit erfüllen wollen.