Super Schnäppchen bei "G.u.T." in Tostedt

Super günstige Schnäppchen können Gartenbesitzer jetzt im Fachgeschäft "Garten und Technik" (G.u.T.) in Tostedt, Elsterbogen 2, machen. "Aus gesundheitlichen Gründen strukturiere ich mein Geschäft um und trete etwas kürzer. Die Werkstatt mit allen Leistungen und die Dienstleistungen im Bereich Hausmeistertätigkeiten sowie Garten- und Landschaftsbau bleiben in bewährter Weise erhalten. Allerdings gebe ich die Ausstellung auf. Diese Fläche wird künftig vermietet", erläutert Inhaber Uwe Kicinski. Das sei auch eine Konsequenz des Internethandels. "Viele Leute kamen in jüngster Vergangenheit in unsere Ausstellung, um sich hier alles anzuschauen und sich beraten zu lassen. Gekauft haben sie dann aber im Internet", berichtet Uwe Kicinski.Im Rahmen des Abverkaufs sind Maschinen um zehn bis 50 Prozent reduziert, alles andere aus der Ausstellung um bis zu 50 Prozent.Weiterhin im Sortiment bleiben Betriebsmittel und Zubehör, u.a. Dünger, Öle und Betriebsmittel, Sägeketten und Ersatzteile. "Für die Kunden ändert sich nichts. Auch das Personal bleibt erhalten", sagt Uwe Kicinski.• G.u.T., Elsterbogen 2, Tel. 04182-404356. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr.