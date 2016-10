Kinder bauen in Zukunftswerkstatt Picknicktisch fürs Flüchtlingsheim

Workshop für kleine Tüftler: In ihren Herbstferien haben Kinder aus dem Raum Buchholz gemeinsam mit Kindern aus der Flüchtlingsunterkunft in der Bremer Straße in der Zukunftswerkstatt einen Picknicktisch gebaut. Elf Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren haben eine Woche lang gemeinsam gesägt, geschraubt und gehämmert. Der fertige Picknicktisch soll vor der Flüchtlingsunterkunft aufgestellt werden.Antje Kruse, India Regenberg, Nico Messerschmidt und Frederike Frieds, Studenten der Berufsakademie Lüneburg, konzipierten den Workshop im Rahmen ihres Studiums der Sozialen Arbeit. „Der Workshop war ein voller Erfolg. Die Kinder haben toll miteinander gearbeitet und sich gegenseitig unterstützt“, lautet das Fazit von India Regenberg. „Wir haben gesägt, geschraubt und gemalt. Das hat Spaß gemacht“, ergänzt der zehnjährige Nuri.Die Mädchen und Jungen waren mit so viel Begeisterung bei der Sache, dass zusätzlich zum Tisch auch noch ein Hocker gebaut wurde. „Das gemeinsame Spielen und das Miteinander sind wichtig. Dabei lernen die Kinder, Sprachbarrieren zu überwinden“, sagt Gudrun Schwab vom Bündnis für Flüchtlinge.Der Workshop wurde vom Bündnis für Flüchtlinge und vom Kinderschutzbund Kreis Harburg-Land unterstützt.