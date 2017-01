KKI: stimmungsvoller KKI-Jubiläumsball - viel erreicht in 25 Jahren

Die Kinder Krebs Initiative Buchholz hatte Vereinsmitglieder, Förderer und Freunde eingeladen, das Jubiläum zu feiern. Rund 210 Gäste tanzten zur Musik der Showband "Shout" und ihrer Sängerin Tanja Pahrmann bis in den frühen Morgen. Der Komiker Mommsen moderierte humorvoll während des Abends. Zum Showprogramm gehörte ein Auftritt der D-Formation der Formationstanz-Abteilung von Blau-Weiss Buchholz. Die jungen Tänzer erhielten minutenlangen Beifall für ihre Vorführung. Die Tombola, deren Preise von Unternehmen aus der Region gestiftet wurden, erbrachte 4.500 Euro für die KKI. In seiner Rede dankte der KKI-Vorsitzende Hans-Jürgen Förster allen ehrenamtlichen Helfern, die den Erfolg des Vereins möglich machen. Ein Höhepunkt war die Übergabe der blinkenden Clown-Nase von Petra Sonnenberger an ihre Nachfolgerin Christiane Albers-Hay, die ab sofort im Clown-Kostüm auf den Veranstaltungen der KKI auftritt.