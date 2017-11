Buchholzer auf Erfolgskurs: Becker und Kipping im JU-Bezirksvorstand

Die Junge Union (JU) Buchholz befindet sich weiterhin im Aufschwung: auf dem Bezirkstag des JU-Bezirksverbandes Lüneburg wurden jetzt zwei Buchholzer in den Vorstand gewählt: Der Buchholzer Stadtverbandsvorsitzende Jonas Becker (18) ist neuer Geschäftsführer, Nicolas Kipping (18) aus Klecken wurde als Beisitzer neu in den Bezirksvorstand gewählt.Beide waren nach der Wahl begeistert: „Wir sind die jüngsten Mitglieder des Vorstandes, da können wir einerseits sicherlich viel lernen und andererseits neuen Input geben“, sagte der neue Geschäftsführer Becker. „Außerdem können wir jetzt die Interessen unseres aufstrebenden Orts- und Kreisverbandes noch besser in den Bezirksverband tragen“, ergänzte Kipping. Weiterhin tritt der Lüneburger Steffen Gärtner die Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden Merlin Franke an.Becker und Kipping haben direkt mit der Arbeit begonnen und die Klausurtagung des Bezirksvorstandes in Buchholz mitorganisiert.Wer zwischen 15 und 35 Jahren alt ist und sich politisch engagieren möchte, der kann die JU-Buchholz auf Facebook anschreiben oder zu den auf Facebook veröffentlichten Veranstaltungen kommen.