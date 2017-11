CDU-Politiker aus der Region stimmten für den Koalitionsvertrag

Die große Koalition in Niedersachsen ist beschlossene Sache. Unter den CDU-Politikern, die in dieser Woche auf ihrem Landesausschuss einstimmig für den Koalitionsvertrag mit der SPD votierten, waren auch Seevetals Bürgermeisterin Martina Oertzen, CDU-Landesvorsitzender Bernd Althusmann, CDU-Kreisvorsitzende Britta Witte und CDU-Landtagsabgeordneter Heiner Schönecke. Die Koalition sei keine Wunschkoalition. sie biete aber die Möglichkeit für eine neue Politik, betonte Althusmann. "Wir denken nicht in Tageserfolgen, sondern wir wollen im Wettbewerb mit den anderen Bundesländern an die Spitze kommen. Britta Witte ergänzte: "Die CDU besetzt die Kompetenzfelder Wirtschaft, Wissenschaft, Justiz, Landwirtschaft und Finanzen und ist dadurch in der Lage, unser Land voranzubringen." Foto: CDU