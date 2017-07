Isa's Bastelecke am neuen Standort - Donnerstag, 13. Juli, erfolgt die Eröffnung

ah. Buchholz. Mit dem Umzug in die „Hohlheide 4“ in Buchholz-Steinbeck präsentiert sich das beliebte Fachgeschäft „Isa‘s Bastelecke“ in neuer Gestaltung. Die Eröffnung findet am Donnerstag, 13. Juli, um 10 Uhr statt.

Wer die Geschäftsräume betritt, erlebt eine tolle Präsentation der circa 25.000 Artikel. „Wir haben eine hochwertige und umfangreiche LED-Tageslicht-Beleuchtung installieren lassen, die eine helle und freundliche Atmosphäre schafft“, so Inhaberin Isabel Salzberger, die das renommierte Fachgeschäft seit zehn Jahren betreibt.Ferner wurden neue Regale aufgebaut, die nicht zu hoch sind. So hat der Kunde den Einblick über die ganze Geschäftsfläche. Durch die Raumaufteilung bestand nun die Möglichkeit, die Themen noch besser zu gliedern. So befindet sich zum Beispiel Porzellanteile bei den dazugehörigen Porzellanmalfarben. „Der Kunde kann sich seine Artikel jetzt noch besser zusammenstellen“, so Isa Salzberger.Wer mit Kleinkindern in das Fachgeschäft kommt: Ab sofort stehen fünf Einkaufswagen zur Verfügung, in die man den Nachwuchs setzen kann.Zur Eröffnung gibt es eine besondere Aktion: Der Kunde erhält von Donnerstag bis Samstag, 13. bis 15. Juli, zehn Prozent Preisnachlass auf alle Artikel. Davon ausgenommen sind Sonderangebote, Bücher und preisgebundene Artikel.Mit dem Umzug an die „Hohlheide 4“ fand ferner eine Sortimentserweiterung statt. So kann der Kunde zum Beispiel bei „Touch Brush Marker“ aus 204 Farben wählen.Wer noch etwas Besonderes für die Einschulung sucht, findet im Sortiment alles rund um die Schultüte.Isa‘s BasteleckeHohlheide 421244 Buchholz-SteinbeckTel. 04181-998882Öffnungszeit: Montag bis Freitag: 10 bis 18 Uhr, Samstag: 10 bis 15 UhrParkplätze stehen vor dem Eingang in großer Anzahl zur Verfügung.