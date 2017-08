Einmal wollte er's noch wissen: Bernd Bokelmann war zum dritten Mal König von Altkloster

Als Adjutanten bestimmte Bernd Bokelmann seine Freunde Helmut Klehn, Hein Höft und Peter Sumfleth, die ihn gemeinsam mit ihren Ehefrauen Margret Klehn, Christine Höft und Marion Sumfleth das ganze Jahr über hervorragend unterstützten.So hat der König mit seinem Gefolge zahlreiche Schützenfeste und -bälle besucht, wobei der eigene Königsball in Holvede mit zu den Höhepunkten des Jahres zählt. "Wir haben beim Empfang rund 250 Hände geschüttelt", erinnert sich Marion Bokelmann. Außerdem gehört der König mit zum Vorstand und nimmt an den Vereins- und Vorstandssitzungen teil. Auch wenn Bernd Bokelmann bei der Proklamation seines Nachfolgers am Montagabend die Königskette wieder abgeben muss: Langweilig wird es ihm nicht werden.Gleich nach dem Schützenfest starten er und seine Frau in "zivil" mit den Ehepaaren Klehn und Höft, alles leidenschaftliche Golfspieler, zu einer Schiffsreise, bei der sie ihren Sport auszuüben können. Außerdem spielt Bernd Bokelmann in Hamburg Tennis in der höchsten Klasse und trainiert hart für den Erfolg. "Und dann sind da noch unsere beiden Enkelkinder", so der stolze Großvater. "Und die stehen bei meiner Frau und mir an erster Stelle."