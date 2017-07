25 Jahre im Dienst: Jubiläum bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude

Dass sich Margret Holste für einen Arbeitsplatz bei der Sparkasse entschieden hat, lag in erster Linie an einem Praktikum bei der damaligen Kreissparkasse Harburg in der Buchholzer Filiale. "Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Daher habe ich mich für den Beruf der Bankkauffrau entschieden", sagt die Mutter einer erwachsenen Tochter.