"Ohne die Eltern wären viele Projekte nicht möglich!"

Schulverein der Grundschule Brackel spendet Brunnen und Spielgerät.

Erneut hat der Schulverein der Grundschule in Brackel mit zwei Spenden für große Freude unter den Jungen und Mädchen gesorgt. Auf dem Pausenhof gibt es jetzt ein drehendes Spielgerät namens „Supernova“, das bei den Kinder beliebt ist und in den Pausen und während der Ganztagsbetreuung rege genutzt wird. Im Gebäude selbst wurde bereits in den Sommerferien ein Trinkbrunnen vom Vize-Schulvereinsvorsitzenden Martin Scholles installiert.„Solche Extras können wir uns aus dem normalen Etat der Schule nicht leisten“, sagt Schulleiter Christian Kind. „Die fortwährende finanzielle und tatkräftige Unterstützung des Schulvereins hat in den vergangenen Jahren unter anderem die Ausstattung mit neuen Medien und den Erwerb eines Baumhauses im Betreuungsraum ermöglicht. Wir sind dem Schulverein zu großem Dank verpflichtet“, lobt Kind die Arbeit des Gremiums um den Vorsitzenden Frank Wasilewski.