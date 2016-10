Apfel ist nicht gleich Apfel - Apfeltag auf dem Museumsbauernhof Wennerstorf

Herbstzeit ist Apfelzeit: Deswegen dreht sich im Museumsbauernhof Wennerstorf am Sonntag, 16. Oktober, von 11 bis 18 Uhr alles um das Lieblingsobst der Deutschen.Welche Äpfel wachsen an meinem Baum? Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn anders als uns das Supermarktregal vorgaukelt, gibt es nicht nur rund ein Dutzend, sonder hunderte Apfelsorten. Gut, dass auf dem Apfeltag der bekannte Pomologe und Apfelexperte

Eckart

Brandt vor Ort ist. In der Ausstellung über seltene und aussterbende Sorten lernen die Besucher die Unterschiede und Merkmale des Obstes kennen. Wer will, kann drei bis fünf Äpfel von seinem heimischen Baum mitbringen und bestimmen lassen.Für Kinder gibt es außerdem einen Sinnesparcours, bei dem der Apfel mit allen Sinnen erkundet wird. Außerdem gibt es einen Markt mit vielfältigen „Apfelprodukten“.Der Eintritt beträgt drei Euro, Besucher unter 18 Jahre frei.