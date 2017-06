Vater und Tochter regieren in Himmelpforten

Frank Oellerich und Ann-Kathrin Thomann sind das Königspaar

Bei den Schützen in Himmelpforten schwingen erstmals in der 117-jährigen Vereinsgeschichte Vater und Tochter das Zepter: Frank Oellerich (54) und seine Tochter Ann-Kathrin Thomann (32) wurden am vergangenen Wochenende als neue Würdenträger gefeiert.Fliesenleger Frank Oellerich ist seit 37 Jahren im Verein. Seit 20 Jahren ist er Fahnenträger, im Jahr war er 2002 Bestmann.Ann-Kathrin Thomann ist seit 15 Jahren Vereinsmitglied. Die Bankkauffrau ist begeisterte Sportschützin und war bereits zwei Mal Jungschützenkönigin.Weitere Mitglieder des Hofstaats 2017: Bester Mann Kersten Wissem, Beste Dame Vera Zimmermann, König aller Könige Rene Kühlke, Königin aller Königinnen Kirstin Kühlke, Jungschützenkönig Jascha Wolff, Jungschützenkönigin Josephine Marschner, Bester Mann der Jungschützen Daniel Kost, Beste Dame der Jungschützen Sahra Kühlke, Kinderkönige Nele Quadt und Keith Dede, Prinzenpaar Maximilian Hinrichsen und Finja Radünz, Musikkönig Tobias Beneke.